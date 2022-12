FÊTE DE LA ST-VINCENT Siran Siran Siran Catégories d’évènement: Hérault

Siran

FÊTE DE LA ST-VINCENT Siran, 28 janvier 2023, Siran Siran. FÊTE DE LA ST-VINCENT Salle socioculturelle Siran Hérault

2023-01-28 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-28 00:00:00 00:00:00 Siran

Hérault Siran 2.5 3 EUR Soirée Cru En compagnie de 18 producteurs du Cru La Livinière

Vente de vins sur place

Restauration sur place

Animation avec eko eko +33 4 68 27 80 00 https://www.cru-la-liviniere.com/ Siran

dernière mise à jour : 2022-12-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Siran Autres Lieu Siran Adresse Salle socioculturelle Siran Hérault Ville Siran Siran lieuville Siran Departement Hérault

Siran Siran Siran Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/siran-siran/

FÊTE DE LA ST-VINCENT Siran 2023-01-28 was last modified: by FÊTE DE LA ST-VINCENT Siran Siran 28 janvier 2023 Hérault Salle socioculturelle Siran Hérault Siran Siran, Hérault

Siran Siran Hérault