Vide grenier dans le bourg d'Averton. 70 exposants. Événement mis en place par la municipalité. Emplacement gratuit sans réservation. Restauration sur place. Une messe sera célébrée à 10 h 30 en l'église d'Averton.

Lieu Averton
Ville Averton