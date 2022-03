Fête de la St Patrick Boumourt Boumourt Catégories d’évènement: Boumourt

Fête de la St Patrick Boumourt, 19 mars 2022, Boumourt. Fête de la St Patrick L’Esbariade 62 chemin Pagnou Boumourt

2022-03-19 – 2022-03-19 L’Esbariade 62 chemin Pagnou

Boumourt Pyrénées-Atlantiques Boumourt 18h30 à 19h30 : Happy Hour (1 bière offerte)

Dress code irlandais

21 h : Tournoi VI Nations (France/Angleterre)

Soirée animée par Kornogdenn (musique traditionnelle irlandaise).

Repas de producteurs locaux. L’Esbariade

L’Esbariade 62 chemin Pagnou Boumourt

