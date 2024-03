FÊTE DE LA ST PATRICK AVEC THE CORKS Bistro’Théâtre Givrauval, vendredi 22 mars 2024.

FÊTE DE LA ST PATRICK AVEC THE CORKS Bistro’Théâtre Givrauval Meuse

Vendredi

Venez fêter la Saint-Patrick au Bistro’Théâtre avec THE CORKS.

De la péninsule de Dingle à Dublin, du plus petit pub de la campagne Irlandaise au mythique Temple Bar ! C’est un voyage musical qui vous plongera dans tout ce que l’Irlande a de magique. Violon, harmonica, bodhran, bouzouki, banjo et guitare, les 6 musiciens de « The Corks » revisitent le répertoire traditionnel Irlandais pour vous emmener à la rencontre de la « verte Erin ».

Réservation obligatoire nombre de places limité.

On vous attend nombreux !Tout public

5 EUR.

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin

Givrauval 55500 Meuse Grand Est bistro.theatre.givrauval@gmail.com

L’événement FÊTE DE LA ST PATRICK AVEC THE CORKS Givrauval a été mis à jour le 2024-03-14 par OT SUD MEUSE