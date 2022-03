FÊTE DE LA ST PATRICK À LA MALTERIE-BRASSERIE-DISTILLERIE LA PIAUTRE À LA MÉNITRÉ La Ménitré La Ménitré Catégories d’évènement: La Ménitré

La Ménitré Maine-et-Loire 5 EUR Venez fêter la St Patrick à la Fabrique!

Après deux tristes années sans St Patrick, nous avons le plaisir de vous annoncer son retour en 2022! Au programme, le son dansant et endiablé des Western Baklava en concert.

Au bar, la Piautre se charge de vous désaltérer avec la bière de Printemps ou encore l’Imperial Smoked Rye Porter en exclusivité à la pression.

Grignotage sur place avec les fameuses frites de la Dérive.

