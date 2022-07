Fête de la St Martin Le Mesnil Le Mesnil Catégories d’évènement: Le Mesnil

Manche

Fête de la St Martin Le Mesnil, 9 juillet 2022, Le Mesnil. Fête de la St Martin

Le Mesnil Manche

2022-07-09 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-10 20:30:00 20:30:00 Le Mesnil

Manche Le Mesnil Messe à 19h le samedi 9 juillet avec pain béni et verre de l’amitié. Dimanche 10 juillet – 12h30 : méchoui sous tentes, réservations obligatoires avant le 4 juillet. Apporter ses couverts. cdflemesnil@gmail.com ou 02 33 53 88 91 ou 06 64 30 87 15. Messe à 19h le samedi 9 juillet avec pain béni et verre de l’amitié. Dimanche 10 juillet – 12h30 : méchoui sous tentes, réservations obligatoires avant le 4 juillet. Apporter ses couverts. cdflemesnil@gmail.com ou 02 33 53 88 91 ou 06 64 30 87 15. +33 2 33 53 88 91 Messe à 19h le samedi 9 juillet avec pain béni et verre de l’amitié. Dimanche 10 juillet – 12h30 : méchoui sous tentes, réservations obligatoires avant le 4 juillet. Apporter ses couverts. cdflemesnil@gmail.com ou 02 33 53 88 91 ou 06 64 30 87 15. Le Mesnil

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mesnil, Manche Autres Lieu Le Mesnil Adresse Le Mesnil Manche Ville Le Mesnil lieuville Le Mesnil Departement Manche

Le Mesnil Le Mesnil Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mesnil/

Fête de la St Martin Le Mesnil 2022-07-09 was last modified: by Fête de la St Martin Le Mesnil Le Mesnil 9 juillet 2022 Le Mesnil, Manche

Le Mesnil Manche