2022-11-12 – 2022-11-13 Une fête plus villageoise autour d’un repas suivi d’un bal ; le lendemain, généralement, une grillée de châtaignes rassemble les amateurs de saveurs automnales autour d’un verre de cidre. Plaisance Loisirs vous propose 2 jours de festivités ! Venez nombreux Une fête plus villageoise autour d’un repas suivi d’un bal ; le lendemain, généralement, une grillée de châtaignes rassemble les amateurs de saveurs automnales autour d’un verre de cidre. OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN dernière mise à jour : 2022-01-21 par

