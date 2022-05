Fête de la St Jean Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Fête de la St Jean Lannemezan, 24 juin 2022, Lannemezan. Fête de la St Jean Place du Château LANNEMEZAN Lannemezan

2022-06-24 – 2022-06-28 Place du Château LANNEMEZAN

Lannemezan Hautes-Pyrénées Lannemezan La traditionnelle fête de la Saint Jean se tiendra du vendredi 24 au mardi 28 juin 2022. Avec au programme :

– Traditionnelle fête foraine avec des animations pour les enfants et des rues animées

– Spectacle de feu devant la mairie

– Feu d’artifice au stade François Sarrat,

– Bal musette

– Traditionnelle journée du mardi à tarif réduit pour la fête foraine Au programme des festivités l’incontournable braderie et le marché de nuit, dans une ambiance festive, avec des repas sur les terrasses, des concerts, des animations… +33 5 62 40 72 72 Place du Château LANNEMEZAN Lannemezan

