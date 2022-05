Fête de la St-Jacques

Fête de la St-Jacques, 29 juillet 2022, . Fête de la St-Jacques

2022-07-29 – 2022-07-31 EUR Programmation en cours

Dimanche 31 : feu d’artifice de la saint Jacques vers 22h, offert par la Mairie. Trois jours de fêtes avec concours de pétanque, concert avec orchestre en soirée, ball-trap, paume dans le village et les hameaux, diverses animations pour petits et grands. +33 5 65 62 25 12 Programmation en cours

Dimanche 31 : feu d’artifice de la saint Jacques vers 22h, offert par la Mairie. Pixabay dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville