Vendredi 9 Juillet 2021

18h00 : Cortège pour le dépôt de gerbe à l’oratoire de l’avenue St Aloi, départ de la Place de la Gare, puis aubade aux anciens de la maison de retraite.



Samedi 10 Juillet 2021

17H30: Jeux d’enfants & Course de garçons de café dans le Boulevard de la République.



Dimanche 11 Juillet 2021

6e Course de Caisse à savon, rue Cambon (17h : Essais / 18h30 : Course)

Infos / Inscriptions : 06 85 48 13 73 ou : steloitrets@gmail.com



Lundi 12 Juillet 2021

Roussataï dans les rues du centre ville (Lâcher de poulains) par la Camargue du cœur à 12h et 18h puis enfin à 20h avec flambeaux.



20h00: Animation musicale par le groupe » Escapado » dans les rues, toute la soirée (Offerte par la municipalité)

21h30: Spectacle de vachettes dans les arènes & carrousel équestre à la Place de la gare , par la Camargue du Cœur.



Mardi 13 Juillet 2021

18h00: Abrivado , par La Camargue du cœur.

(Lâcher de taureaux et chevaux (Av. Mirabeau & Bd. de la République)

22h00: Feu d’artifice Stade Burles (Offert par la municipalité)

22h30: Soirée DJ sur le cours par « DJ Génération » (Offerte par la municipalité)



Mercredi 14 Juillet 2021

08h30: Perron de l’hôtel de ville : Dépôt de gerbe;

09h00: Messe de la St Eloi, église Notre Dame de Nazareth;

10h00: Animations folkloriques des groupes dans les rues;

11h00: Grande cavalcade;

12h00: Animations dans les bars par la « Pena Banzai »;

13h00: Banquet festif de la St Eloi dans la cour du château;

Réservations pour le repas : (22€ par personne, ouvert à tous/inscriptions les mercredis : 16, 23 et 30 juin puis le mercredi 7 juillet au café de la Renaissance)



Samedi 17 Juillet 2021

12h00: Aïoli de la St Eloi au presbytère.

Réservations pour le repas : (18€ par personne, ouvert à tous/inscriptions les mercredis : 16, 23 et 30 juin puis le mercredi 7 juillet au café de la Renaissance).



Programme susceptible d’être modifié en fonction des restrictions sanitaires

