Fête de la soupe sur le jardin. Rendez-vous à 13 h pour partager la soupe, et auberge espagnole. Atelier : reconnaissance des plantes aromatiques ! Et nous vous invitons à partager vos connaissances de ces plantes, et de leur usage Pour information : nous récupérons les bouchons plastique pour les bouchons d’amour à Ronchin, [https://lesbouchonsdamourronchin.jimdofree.com/](https://lesbouchonsdamourronchin.jimdofree.com/)

entrée libre (les mesures sanitaires seront mises en place)

