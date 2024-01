Fête de la soupe de Danube (Paris 19e) Fête de la Soupe Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 12h30 à 15h30

.Tout public. gratuit

Le samedi 3 février aura lieu la troisième édition de la fête de la soupe du quartier Danube. Venez déguster les soupes réalisées par les habitant.es du quartier et votez pour votre soupe préférée !

Le Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier, l’association Espaces et le café associatif Bokawa organisent pour la troisième fois la fête de la soupe du quartier Danube. Adultes, adolescents et enfants sont invités à cet événement festif et gourmand. Au programme : convivialité, dégustation de soupes maisons, animations musicale et manuelle. Le DJ HeyBony et la traditionnelle fanfare Clé des Luttes mettront en musique cette après-midi. Egalement, l’association Débrouille Compagnie vous proposera un atelier grâce auquel vous pourrez transformer des objets de récupération en véritable création personnelle.

Si vous souhaitez participer en tant que candidat.e, inscrivez vous jusqu’au 31 janvier par mail (contact@bokawa.fr) ou au Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier. Apportez votre meilleure soupe et tentez de remporter la louche d’or !

Samedi 3 février de 12h30 à 15h30, rue Francis Ponge 75019

12h30 – 14h30 : Dégustation

15h : Remise des prix

Contact : +33142492516 angelemercier@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimSolidariteAngeleMercier/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CentreParisAnimSolidariteAngeleMercier/?locale=fr_FR

Loic Froissart