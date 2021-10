Charroux Charroux Allier, Charroux Fête de la soupe Charroux Charroux Catégories d’évènement: Allier

Charroux

Fête de la soupe Charroux, 6 novembre 2021, Charroux. Fête de la soupe 2021-11-06 – 2021-11-06

Charroux Allier Charroux EUR 7 7 Muni de son bol (fabriqué à Charroux) le visiteur déambule dans les rues du village pour déguster les soupes de son choix parmi la trentaine de recettes proposée. mairiecharroux03@orange.fr dernière mise à jour : 2021-10-13 par Office de tourisme Val de Sioule

Détails Catégories d’évènement: Allier, Charroux Autres Lieu Charroux Adresse Ville Charroux lieuville 46.18544#3.16259