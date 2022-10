Fête de la soupe Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistre

Fête de la soupe Audierne, 23 octobre 2022, Audierne. Fête de la soupe

Esquibien Bourg Audierne Finistre

2022-10-23 12:00:00 – 2022-10-23 17:00:00 Audierne

Finistre Créative, saisonnière et conviviale, la fête de la soupe 2022 (11ème édition) souhaite partager les richesses du potager et valoriser la belle saison d’automne. Une animation de territoire pour tous ceux qui vivent au pays à l’année. Elle a aussi pour objectif de procurer à l’association C & P des gains modestes mais essentiels pour la mise en œuvre de son action culturelle : édition du magazine Reuz en Eskévien, conférences, expositions etc. Chaque exposant, chaque cuisinier (25 soupes classiques, revisitées ou inouïes !) aura à cœur de personnaliser sa création et ses produits par des échanges et une belle déco. Grâce aux contributions de la mairie (matériels), du Comité d’animation d’Esquibien (logistique crêpes), des exposants (chocolats, l’ail fumé, vannerie…) nous pouvons proposer aux visiteurs un parcours attractif et plein de bonnes surprises. Un marché de cucurbitacées animé par les Jardiniers des 2 Baies se tiendra sur la place et sous chapiteau. Esquibien -bourg : 12h – 17h L’entrée est fixée à 5 € avec un bol offert au visiteur. Une restauration de crêpes, de galettes saucisses et un bar sont proposés tout au long de l’après-midi.

Le bel automne au Cap, c’est pour tous les amateurs de plaisirs simples. La fête de la soupe, c’est parti ! andree.chapalain@orange.fr +33 2 98 74 82 84 Audierne

dernière mise à jour : 2022-10-12

