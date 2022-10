Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé, 22 octobre 2022

Lot Marcilhac-sur-Célé 14h à 18h le marché plantes, artisanat, … et bonne humeur !

18h Fête de la soupe, participez au concours de la meilleures soupe, musique buvette.

20h Concert « Shamade Swing Trio »

Buvette et animations

Pour un stand sur le marché ou proposer sa soupe, appeler Morgan au 06 02 72 16 18 Venez célébrer l’automne et la soupe à Marcilhac sur Célé !

La soupe, ce plat populaire souvent associé à la nourriture des pauvres, est à l’honneur ! Vous aimez cuisiner et partager ? Vous voulez remporter le magnifique trophée du Chaudron d’or 2022 ? Alors inscrivez-vous vite pour participer, seul ou en famille, au concours de la meilleure soupe. +33 6 02 72 16 18 @olterra

