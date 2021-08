FETE DE LA SORCIERE Rodemack, 9 octobre 2021, Rodemack.

9 EUR

En ce mois d’octobre, et pour la 3ème édition, rendez-vous en plein cœur de la superbe cité médiévale de Rodemack, pour découvrir un marché de créateurs, des spectacles de toutes sortes pour petits et grands et des concerts de musique traditionnelle, médiévale ou encore celtique ! Vous trouverez également des animations ciblées pour les enfants tels que des maquilleurs ou encore des conteurs, des jeux de société (et bien animations surprises).

Cette fête est une convention familiale et festive, qui regroupe de nombreux artistes au tour d’un thème commun : La magie et les sorcières ! Toute la journée sur place un espace buvette et snacking (aussi Vegan Friendly).

Billets et repas en prévente UNIQUEMENT sur réservation. www.helloasso.com/associations/club-de-la-maison-des-baillis/evenements/fete-de-la-sorciere.

