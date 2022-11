Fête de la sorcière Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Jardin des Bénédictines Route de quimper Landerneau Finistère

2022-11-27 – 2022-11-27

Finistère -Marché artisanal

-Campement médiéval

-Démonstration de Tir à l’arc

-Jeux d’adresses (Tir à l’arc, casse-boîtes,…)

-Ateliers de potions magiques (1€)

-Exposition d’équipements médiévaux

-Atelier dessins enfants

-Restauration avec Guppy’s Food

-Buvette avec MMH

asso.mmh29@gmail.com

