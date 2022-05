FÊTE DE LA SORCIÈRE Fillières, 26 juin 2022, Fillières.

FÊTE DE LA SORCIÈRE Fillières

2022-06-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-26 10:00:00 10:00:00

Fillières Meurthe-et-Moselle Fillières

La Fête de la Sorcière a eu lieu pour la première fois en 1998 ; depuis, elle réunit chaque année 4000 à 5000 visiteurs, et une centaine d’exposants.

Avec de nombreuses nouveautés, la fête de la sorcière reste dans l’esprit de ses débuts : sortie en famille pour toute la journée et la soirée, avec des activités, animations, spectacles de rue et produits pour les petits et les grands, rencontre de nombreux artisans et artistes dans les rues et les granges, marché fermier, ouverture du musée campagnard, buvette et restauration.

A la nuit tombée, un bal populaire sera donné au pied du bûcher, sur lequel se consumera la sorcière.

+33 3 82 25 01 45

Comité des fêtes de Fillières – Malek Boussalem

Fillières

dernière mise à jour : 2022-05-19 par