Fête de la solidarité Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Fête de la solidarité Descartes, 14 mai 2022, Descartes. Fête de la solidarité Descartes

2022-05-14 – 2022-05-14

Descartes Indre-et-Loire Grande fête au profit des associations caritatives de la commune :

repas solidaire le samedi soir.

Le dimanche :

vide-greniers, rassemblement de motos et de voitures anciennes, exposition des associations, déambulation d’artistes de rue, aire de jeux pour enfants, scène centrale avec spectacles, buvette et restauration sur place. A la salle des fêtes. Grande fête au profit des associations caritatives de la commune :

repas solidaire le samedi soir.

Le dimanche :

vide-greniers, rassemblement de motos et de voitures anciennes, exposition des associations, déambulation d’artistes de rue, aire de jeux, spectacles, buvette et restauration. comitedesfetes.descartes@gmail.com +33 6 30 34 78 48 Grande fête au profit des associations caritatives de la commune :

repas solidaire le samedi soir.

Le dimanche :

vide-greniers, rassemblement de motos et de voitures anciennes, exposition des associations, déambulation d’artistes de rue, aire de jeux pour enfants, scène centrale avec spectacles, buvette et restauration sur place. A la salle des fêtes. Office de tourisme Loches TCL

Descartes

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Descartes, Indre-et-Loire Autres Lieu Descartes Adresse Ville Descartes lieuville Descartes Departement Indre-et-Loire

Descartes Descartes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/descartes/

Fête de la solidarité Descartes 2022-05-14 was last modified: by Fête de la solidarité Descartes Descartes 14 mai 2022 descartes Indre-et-Loire

Descartes Indre-et-Loire