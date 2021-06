Guissény Guissény Finistère, Guissény Fête de la Snsm Guissény Guissény Catégories d’évènement: Finistère

Fête de la Snsm Guissény, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Guissény. Fête de la Snsm 2021-07-25 13:00:00 – 2021-07-25 23:00:00

Guissény Finistère Exposition d’artisanat local et cochon grillé le soir. president.GUISSENY@snsm.org +33 6 27 07 60 42 Exposition d’artisanat local et cochon grillé le soir. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

lieuville 48.63727#-4.44759