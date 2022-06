Fête de la SNSM

Fête de la SNSM, 23 juillet 2022, . Fête de la SNSM

2022-07-23 – 2022-07-23 Fête de la SNSM sur la place du Port à Locquirec Animations sur le port et le plan d’eau à partir de 11h.

Concerts gratuits: Lariden (chants de marins) vers 16h / SMOG (Rock mix) vers 18h Petite restauration sur place à midi Fête de la SNSM sur la place du Port à Locquirec Animations sur le port et le plan d’eau à partir de 11h.

Concerts gratuits: Lariden (chants de marins) vers 16h / SMOG (Rock mix) vers 18h Petite restauration sur place à midi dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville