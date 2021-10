Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy FÊTE DE LA SCIENCE Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle La MJC Centre Social Nomade et l’ensemble de ses partenaires ont le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine fête de la science qu’elle organise dans ses locaux au 8, rue de Norvège à Vandoeuvre-Les-Nancy. Les dates : Mercredi 6 et Samedi 9 octobre 2021, de 14h à 18h. C’est un événement en accès libre, festif, convivial et ludique où chercheurs, médiateurs et artistes vous invitent à questionner notre rapport au monde et aux sciences. Au programme : des ateliers, animations et spectacles sur différents thèmes. Cet événement est adapté pour toute la famille dès 4 ans. Vous retrouverez le programme complet sur notre site internet : mjc-nomade.fr +33 3 83 53 18 27 http://mjc-nomade.fr/ MJC Nomade dernière mise à jour : 2021-09-29 par

