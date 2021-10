FÊTE DE LA SCIENCE Vandœuvre-lès-Nancy, 9 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy.

FÊTE DE LA SCIENCE 2021-10-09 13:00:00 13:00:00 – 2021-10-09 18:00:00 18:00:00

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy

Rendez-vous incontournable de l’automne, la Fête de la Science a pour but de faire découvrir le monde des sciences en rencontrant les femmes et les hommes qui font la science d’aujourd’hui. L’édition 2021 célèbrera les 30 ans de la manifestation et la thématique nationale sera orientée autour de : « L’Émotion de la découverte ».

À cette occasion, la Faculté des Sciences et Technologies de Nancy organise un Village des Sciences samedi 9 octobre 2021 de 13h à 18h sur le campus des Aiguillettes.

Enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants se relayeront pour présenter les avancées de leurs recherches et partager leur enthousiasme pour les sciences à travers de multiples animations inventives, ludiques et gratuites. L’objectif est de partager les savoirs, de comprendre la science et ses enjeux et de mieux appréhender le monde qui nous entoure. Cela se fera non seulement au travers de stands où auront lieu les démonstrations mais aussi à l’occasion de conférences, d’expositions et de projections.

Toutes les disciplines seront couvertes : biologie, chimie, physique, géosciences, mécanique, informatique, mathématiques, automatique, électronique, et bien-sûr les sujets abordés seront des sujets d’actualité susceptibles d’avoir des applications dès demain dans notre quotidien.

Les visiteurs devront présenter un schéma vaccinal complet ou la preuve d’un test négatif de moins de 72h et devront porter un masque lors de leurs venues.

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur notre site web : fst.univ-lorraine.fr/fetedelascience ou envoyez un mail à l’adresse suivante : fst-fds2021@univ-lorraine.fr

fst-fds2021@univ-lorraine.fr +33 3 72 74 50 11 https://fst.univ-lorraine.fr/

FSTNancy

dernière mise à jour : 2021-09-27 par