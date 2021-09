Stenay Stenay Meuse, Stenay FETE DE LA SCIENCE Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

FETE DE LA SCIENCE 2021-10-01 – 2021-10-11 Rue du Moulin Musée de la Bière

Stenay Meuse

Stenay Meuse Animations gratuites, tout public. Au programme : • Exposition interactive : “Planète Nature”. A travers ces “bulles de science” pénétrez dans le secret des travaux menés par de jeunes chercheurs, à l’interface entre l’Homme et la Nature, de façon ludique et passionnante. L’exposition sera ponctuée de petits jeux, pour rendre la visite plus interactive pour les petits comme pour les grands ! • Ateliers palynologie avec Emilie Gouriveau (2-3 octobre) Médiatrice scientifique, Emilie proposera à un public familial des animations en continu autour de l’observation des pollens et des indices qu’ils nous donnent sur l’histoire des paysages. • Animations sur les plantes avec Eléa Héberlé (9 octobre) Venez tester vos connaissances sur les plantes, avec Eléa qui vous fera découvrir leur fonctionnement par des manipulations et des observations. • Apéro-conférence organisé par Pint Of Science (9 octobre – 19h) Sur réservation. Anne Vicente et Eléa Héberlé, feront une intervention autour d’un verre à la Taverne du Musée pour discuter avec vous de leurs recherches. Elles aborderont la question des polluants, les moyens de les étudier et d’y remédier, ainsi que les usages des plantes (dépolluantes, médicinales)… • Des ateliers pédagogiques : Pour les graines de chercheurs (1-11 octobre) Le Musée propose aux établissements scolaires, du primaire au secondaire, un large choix d’ateliers autour de thématiques scientifiques telles que l’énergie et la biodiversité. +33 3 29 80 68 78 Musée de la Bière dernière mise à jour : 2021-09-24 par

