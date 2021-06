Grand Site archéologique de Grand Grand, Vosges FÊTE DE LA SCIENCE Site archéologique de Grand Grand Catégories d’évènement: Grand

Enfermés dans l’espace de la mosaïque de Grand, vous disposerez de 45 mn pour vous échapper en résolvant des énigmes archéologiques. Serez-vous à la hauteur de notre défi scientifique ? À partir de 12 ans I Rendez-vous à la mosaïque

Gratuit / Sur réservation / Nombre de places limité / À partir de 12 ans

