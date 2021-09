Sens Sens Sens, Yonne Fête de la Science Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Fête de la Science Sens, 1 octobre 2021, Sens. Fête de la Science 2021-10-01 – 2021-10-11

Sens Yonne EUR La médiathèque Jean-Christophe Rufin et la bibliothèque des Champs Plaisants vous invitent à une semaine d’animations consacrées à l’émotion de la découverte ! Programme d’animations des bibliothèques à Sens : Escape game «Panique dans la bibliothèque» :

· Vendredi 1er octobre à 18h30 et 20h, bibliothèque des Champs-Plaisants

· Vendredi 8 octobre à 18h30 et 20h, médiathèque J-C Rufin

À partir de 11 ans, sur inscription Anima’jeux autour des sciences :

· Samedis 2 et 9 octobre de 10h à 12h, médiathèque J-C Rufin

· Mercredi 6 octobre de 10h à 12h, bibliothèque des Champs-Plaisants

À partir de 7 ans Ateliers scientifiques avec les Petits débrouillards de la science :

Mercredi 6 octobre :

· De 9h30 à 12h30, médiathèque J-C Rufin

· De 15h à 18h, bibliothèque des Champs-Plaisants

À partir de 6 ans Le temps des Histoires spécial sciences :

· Mercredi 6 octobre à 15h, médiathèque J-C Rufin Projections ados/adultes :

Samedi 2 octobre à 15h, médiathèque J-C Rufin

Vendredi 8 octobre à 18h, bibliothèque des Champs-Plaisants Ce que vous trouverez dans vos bibliothèques, du 1er au 11 octobre 2021 : Exposition «Histoire de science»,

Médiathèque J-C Rufin ET bibliothèque des Champs-Plaisants Jeux vidéo autour des sciences aux horaires d’ouverture,

Bibliothèque des Champs-Plaisants Quiz «Entre science et science-fiction»: Venez tester vos connaissances.

Dans vos 2 bibliothèques Jeux sur les sciences, espace jeunesse,

Médiathèque J-C Rufin Sélection de documents sur les sciences.

Dans vos 2 bibliothèques Infos et réservations :

Bibliothèque des Champs-Plaisants 03.86.83.88.13

