Fête de la Science Projection du documentaire l’Odeur de l’Herbe coupée qui donne la parole aux acteurs concernés Débat Cinéma l’Atelier Gramat, jeudi 12 octobre 2023.

Fête de la Science Projection du documentaire l’Odeur de l’Herbe coupée qui donne la parole aux acteurs concernés Débat Cinéma l’Atelier Gramat Lot

Dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles, le Département du Lot propose un film documentaire L’odeur de l’herbe coupée qui donne la parole à différents acteurs concernés par le renard. Un piégeur, un chasseur, un scientifique, un naturaliste et deux agriculteurs exposent leurs points de vue, pour vous aider à construire le vôtre sur cet animal sujet à tant de controverses. Ensuite, vous pourrez participer à un débat animé par des scientifiques et spécialistes du sujet (entrée libre)

Retrouvez tous les évènements proposés dans le cadre de la Fête de la Science à Gramat sur le thème du du renard

Le 12 octobre à 17h15, Découverte du parc animalier de Gramat visite commentée sur les différences entre renard roux et renard polaire

Du 21 septembre au 14 octobre, à la médiathèque municipale de Gramat, exposition sur le thème du renard (entrée libre aux heures d’ouverture) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-12 20:30:00

fin : 2023-10-12

Cinéma l’Atelier Avenue Louis-Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie

