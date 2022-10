Fête de la science Palais de la Porte Dorée Paris Catégories d’évènement: île de France

À l’occasion des 31 ans de la Fête de la science, l’Aquarium tropical organise une série d’événements du 14 au 16 octobre. L’eau, la mer, l’océan Pacifique, les algues, les anguilles… Venez échanger avec des chercheurs sur le monde aquatique et ses liens avec l’humanité. Plongez au cœur de plusieurs sujets d’actualité concernant les milieux aquatiques et leurs relations aux populations humaines : l’avenir de l’eau sur notre planète, la révolution des algues, les migrations d’espèces marines, le peuplement du Pacifique… Au programme : Conférence-débat : Réchauffement climatique. L’eau, à la limite ?

Vendredi 14 octobre de 18h30 à 20h En avril 2022, une étude internationale accentue le constat en révélant le franchissement de la sixième limite planétaire, à savoir celle de l’eau douce disponible pour la végétation. Elément indispensable à la vie, et au centre de toutes les préoccupations humaines, quel est l’avenir de l’eau sur notre planète ?Avec Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe nᵒ 1 du GIEC. Rencontre littéraire : Algues. Vive la révolution !

Le samedi 15 octobre de 16h à 17h30 Considérées à tort comme une pollution dont elles ne sont que le symptôme, les algues marines sont aux espaces maritimes ce que les forêts sont aux surfaces terrestres. Comment assurer la préservation de ces végétaux ? Comment les algues renouvèlent-elles nos méthodes de culture ? Quelles sont leurs principales applications techniques ? Venez prendre part à la révolution des algues… Avec Vincent Doumeizel. Conférences-débats : Dialogues illustrés

Dimanche 16 octobre de 15h à 18h Deux spécialistes dialoguent et échangent avec le public à partir de compositions graphiques et de vidéos inédites. L’occasion de découvrir quelques grands courants et vents marins du globe et leur rôle dans d’incroyables périples océaniques. En partenariat avec l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université. 15h-16h : Le mystère de la migration marine des anguilles européennes et des grands courants de l’Atlantique Nord 17h-18h : L’archéologie du peuplement des iles océaniennes à l’aide des vents, des courants et des thons >> Plus de détails Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.aquarium-tropical.fr/programmation/evenement/fete-de-la-science-2022 0153595860 publics@palais-portedoree.fr https://www.eventbrite.fr/o/aquarium-tropical-13467430698

