FÊTE DE LA SCIENCE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Montpellier

FÊTE DE LA SCIENCE Montpellier, 7 octobre 2022, Montpellier. FÊTE DE LA SCIENCE

39 Boulevard de Bonne Nouvelle Montpellier Hrault

2022-10-07 – 2022-10-17 Montpellier

Hrault La Fête de la Science propose à chacun, petits et grands, de découvrir et d’expérimenter l’approche scientifique. Montpellier, ville universitaire riche de nombreux établissements scientifiques, est heureuse de s’associer à cet événement national. Ce sont ainsi l’ensemble des établissements culturels et scientifiques de la Ville et de la Métropole (le Zoo de Lunaret, le musée Fabre, le Moco, le musée Lattara, le réseau des médiathèques, l’Écolothèque, les archives…) qui participent à cette grande fête, en proposant in situ de nombreuses animations et expositions sur le thème de « l’émotion de la découverte » qui a été retenu cette année. Grand succès l’an dernier, le festival des Sciences vous attend à nouveau cette année au Parc de Lunaret, le samedi 9 octobre. Venez jouer, manipuler, apprendre lors des nombreux ateliers organisés en collaboration avec des organismes scientifiques. De quoi satisfaire la curiosité de tous ! Le monde fabuleux des Sciences vous attend, partez à sa découverte ! Programme complet en ligne La Fête de la Science propose à chacun, petits et grands, de découvrir et d’expérimenter l’approche scientifique. Fête de la science Montpellier

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 39 Boulevard de Bonne Nouvelle Montpellier Hrault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hrault

Montpellier Montpellier Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

FÊTE DE LA SCIENCE Montpellier 2022-10-07 was last modified: by FÊTE DE LA SCIENCE Montpellier Montpellier 7 octobre 2022 39 Boulevard de Bonne Nouvelle Montpellier Hrault Hrault montpellier

Montpellier Hrault