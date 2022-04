Fête de la science Montans Montans Catégories d’évènement: Montans

Tarn

Fête de la science Montans, 12 octobre 2022, Montans. Fête de la science Archéosite Archéosite de Montans Montans

2022-10-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-16 18:00:00 18:00:00 Archéosite Archéosite de Montans

Montans Tarn Montans Le temps d’un week-end, les chercheurs qui étudient et écrivent les pages nouvelles de la grande histoire de notre patrimoine vous donnent rendez-vous au

musée pour vous livrer tous les petits et grands secrets de leurs disciplines. archeosite@gaillac-graulhet.fr +33 5 63 57 59 16 http://archeosite.ted.fr/ Archéosite Archéosite de Montans Montans

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Montans, Tarn Autres Lieu Montans Adresse Archéosite Archéosite de Montans Ville Montans lieuville Archéosite Archéosite de Montans Montans Departement Tarn

Montans Montans Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montans/

Fête de la science Montans 2022-10-12 was last modified: by Fête de la science Montans Montans 12 octobre 2022 Montans Tarn

Montans Tarn