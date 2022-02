Fête de la science – MJC Millau Millau, 12 octobre 2022, MillauMillau.

Fête de la science – MJC Millau Millau

2022-10-12 – 2022-10-12

Millau Aveyron Millau Aveyron

EUR 10, bd Sadi-Carnot MJC CREA Millau Une journée d’octobre, éducative, ludique et conviviale, pour venir faire sa fête à la Science.

Une programmation variée et gratuite sera proposée aux habitants de Millau et de ses alentours pour un large public, des enfants aux adultes, afin de faire découvrir au plus grand nombre la culture scientifique et technique sous ses aspects les plus diverses.

Ateliers, animations, jeux, conférences, échanges/débats avec des professionnels et des passionnés.

+33 5 65 60 08 00 http://www.mjcmillau.fr/

MJC MILLAU

