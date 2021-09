Fête de la science Médiathèque de Cazères, 9 octobre 2021, Cazères.

Fête de la science

Médiathèque de Cazères, le samedi 9 octobre à 14:00

FÊTE DE LA SCIENCE à la médiathèque de Cazères Après un très joli succès de la Nuit de la Lecture en janvier 2020, avec pour thème l’astronomie, voilà que nous recommençons avec la Fête de la Science façon voyage dans l’espace ! Comment fonctionnent les éclipses ? Qu’est qu’une constellation d’étoiles ? Connaissez-vous vraiment notre système solaire ? Le temps d’un après-midi, la médiathèque de Cazères et la Maison Garonne accueillent les doctorants en astrophysique de l’association UniverSCiel pour répondre à ces questions et bien d’autres. Le samedi 9 octobre au programme : présentations, ateliers construction de maquettes et exploration de Mars en VR ! Vous pouvez vous inscrire aux ateliers suivants : MEDIATHEQUE Pour les 6-10 ans : Système Terre-Soleil-Lune/ Maquette Rosetta et Philae/ Eventail du système solaire MAISON GARONNE Pour les 10-14 ans : Maquette ISS/Maquette constellation/Comptage d’étoiles et VR martienne. Le compte à rebours commence, le décollage est imminent pour les curieux de l’espace, des planètes et des sciences ! Le pass sanitaire est obligatoire uniquement à partir de 12 ans.

Gratuit sur réservation

Médiathèque et Maison Garonne de Cazères

Médiathèque de Cazères Place de l’Hôtel de Ville, Cazères Cazères L’An 01 Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00