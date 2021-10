Paris L'Institut du Monde Arabe île de France, Paris Fête de la Science L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fête de la Science L’Institut du Monde Arabe, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 3 octobre 2021 :

samedi, dimanche de 15h à 16h

et samedi, dimanche de 11h30 à 13h

gratuit

Activités proposées dans le cadre de la Fête de la Science , événement national du 1er au 11 octobre 2021. Visite guidée Sciences arabes et démonstration d’astrolabes Une découverte de l’âge d’or des sciences arabes à travers les manuscrits et les instruments scientifiques du musée, notamment sa très belle collection d’astrolabes, dont les jeunes participants appréhendent le fonctionnement à travers une démonstration. Adolescents, Adulte Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 à 11h30 RÉSERVER SA PLACE VISITE GUIDÉE Atelier Chiffres arabes En parcourant les collections du musée, vous découvrirez pourquoi les Arabes se sont très tôt et très activement intéressés aux mathématiques. Comment les savants ont développé l’arithmétique ou science des nombres en adoptant la notation indienne des chiffres et en particulier le zéro. Après la visite vous passerez à la pratique : des calculs des différentes formes de numération de position dans l’histoire de mathématiques. A partir de 10 ans Samedi 2 octobre 2021 à 15h00 RÉSERVER SA PLACE ATELIER Animations -> Atelier / Cours L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m)

Contact : https://www.imarabe.org/fr Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Ados;En famille;Enfants

Date complète :

