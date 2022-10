Fête de la science – Les Marmandises Éclairées Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Fête de la science – Les Marmandises Éclairées Marmande, 26 octobre 2022, Marmande. Fête de la science – Les Marmandises Éclairées

23 rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République

2022-10-26 – 2022-10-26

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République

Marmande

Lot-et-Garonne EUR Venez goûter à ces petites gourmandises scientifiques, seul(e), en famille, entre amis, quelque soit votre âge, venez vous émerveiller, apprendre, et surtout vous offrir un bon moment de détente, fous rires garantis, vous allez en redemander !

– Sur Inscription (Places limités). Venez goûter à ces petites gourmandises scientifiques, seul(e), en famille, entre amis, quelque soit votre âge, venez vous émerveiller, apprendre, et surtout vous offrir un bon moment de détente, fous rires garantis, vous allez en redemander ! +33 5 53 20 94 95 Médiathèque Marmande

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Marmande Lot-et-Garonne Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Ville Marmande lieuville Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Fête de la science – Les Marmandises Éclairées Marmande 2022-10-26 was last modified: by Fête de la science – Les Marmandises Éclairées Marmande Marmande 26 octobre 2022 23 rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne