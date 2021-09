Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Fête de la science : l’émotion de la découverte avec Les Petits Débrouillards Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Fête de la science : l’émotion de la découverte avec Les Petits Débrouillards Maison écocitoyenne, 11 octobre 2021, Bordeaux. Fête de la science : l’émotion de la découverte avec Les Petits Débrouillards

Maison écocitoyenne, le lundi 11 octobre à 11:00

Un moyen ludique de découvrir l’histoire des grandes expéditions qui ont crées les sciences physiques, biologiques et sociales… Tout public, Accès libre Le pass sanitaire est demandé à l’entrée de la maison écocitoyenne

Gratuit, sans inscription

Naviguez au bout du monde et affrontez les nouveaux défis environnementaux et humains.Un voyage à travers les disciplines scientifiques diverses comme l’astronomie, la biologie ou l’anthropologie. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T11:00:00 2021-10-11T18:00:00

