Grande journée festive et scientifique sur le thème de l’eau à partager en famille ! Ateliers ludiques, stands, conférences, jeux, animations en réalité virtuelle, il y en aura pour tous les âges !

Gratuit

Grande journée festive et scientifique sur le thème de l’eau à partager en famille ! Ateliers ludiques, stands, conférences, jeux, animations en réalité virtuelle, il y en aura pour tous les âges ! MJC Ambérieu Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Les Abbéanches Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:30:00

