Aubusson Village des sciences - salle des conférences-Aubusson Aubusson, Orne Fête de la science : Le défi vert de Fleur, la coccinelle Village des sciences – salle des conférences-Aubusson Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Orne

Fête de la science : Le défi vert de Fleur, la coccinelle Village des sciences – salle des conférences-Aubusson, 7 octobre 2021, Aubusson. Fête de la science : Le défi vert de Fleur, la coccinelle

du jeudi 7 octobre au vendredi 8 octobre à Village des sciences – salle des conférences-Aubusson

A partir d’une exposition sur “L’Union européenne et l’environnement”, voyagez avec la petite coccinelle européenne de panneau en panneau pour découvrir l’action de l’UE dans les domaines tels que la biodiversité, la protection de l’eau, de l’air, la gestion des produits chimiques ou des déchets sans oublier l’alimentation et l’agriculture. Nous proposerons un quiz qui permettra d’aller de panneau en panneau pour trouver les bonnes réponses avec comme fils conducteur une petite coccinelle aux couleurs de l’Europe. RDV au Village des sciences – salle des conférences-Aubusson esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson Stand d’information et animation autour de l’exposition “L’Union européenne et l’environnement”. Village des sciences – salle des conférences-Aubusson Aubusson Aubusson Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Orne Autres Lieu Village des sciences - salle des conférences-Aubusson Adresse Aubusson Ville Aubusson lieuville Village des sciences - salle des conférences-Aubusson Aubusson