Fête de la Science La Teste-de-Buch, 9 octobre 2021, La Teste-de-Buch.

Fête de la Science 2021-10-09 – 2021-10-10 Rond-Point du Figuier Mairie Annexe

La Teste-de-Buch Gironde

Pour la 30ème édition de la « Fête de la Science », sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le club d’astronomie CAPSUD organise cette exposition intitulée « la vie dans l’Univers ».

A partir d’une présentation des connaissances actuelles sur l’Univers et sur l’apparition de la vie sur Terre, cette exposition fera le point sur les projets de recherche d’une vie ailleurs dans l’espace, en particulier sur la planète Mars, les satellites naturels des planètes géantes, les exoplanètes…

Pass sanitaire est exigé et le masque est obligatoire

Pour la 30ème édition de la « Fête de la Science », sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le club d’astronomie CAPSUD organise cette exposition intitulée « la vie dans l’Univers ».

A partir d’une présentation des connaissances actuelles sur l’Univers et sur l’apparition de la vie sur Terre, cette exposition fera le point sur les projets de recherche d’une vie ailleurs dans l’espace, en particulier sur la planète Mars, les satellites naturels des planètes géantes, les exoplanètes…

Pass sanitaire est exigé et le masque est obligatoire

Pour la 30ème édition de la « Fête de la Science », sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le club d’astronomie CAPSUD organise cette exposition intitulée « la vie dans l’Univers ».

A partir d’une présentation des connaissances actuelles sur l’Univers et sur l’apparition de la vie sur Terre, cette exposition fera le point sur les projets de recherche d’une vie ailleurs dans l’espace, en particulier sur la planète Mars, les satellites naturels des planètes géantes, les exoplanètes…

Pass sanitaire est exigé et le masque est obligatoire

capsud

dernière mise à jour : 2021-09-29 par