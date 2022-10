FÊTE DE LA SCIENCE Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne

FÊTE DE LA SCIENCE Jublains, 8 octobre 2022, Jublains. FÊTE DE LA SCIENCE

13 rue de la Libération Musée archéologique départemental Jublains Mayenne Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

2022-10-08 – 2022-10-08

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains

Mayenne Jublains Le thème national de cette année est le changement climatique. A cette occasion le musée archéologique propose un atelier aux enfants dès 7 ans. Grâce aux fouilles, l’archéologie met en lumière les traces humaines et les climats passés. À travers quelques exemples tirés de l’Âge des métaux et de l’Antiquité, tentez de comprendre comment le climat influence l’organisation des sociétés, voire même le cours de l’histoire ! Depuis 1991, la Fête de la science est une manifestation nationale destinée à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle et à favoriser dans un cadre festif les échanges autour de la science. musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 https://museedejublains.fr/ Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Jublains, Mayenne Autres Lieu Jublains Adresse Jublains Mayenne Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Ville Jublains lieuville Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains Departement Mayenne

Jublains Jublains Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jublains/

FÊTE DE LA SCIENCE Jublains 2022-10-08 was last modified: by FÊTE DE LA SCIENCE Jublains Jublains 8 octobre 2022 13 rue de la Libération Musée archéologique départemental Jublains Mayenne Jublains mayenne

Jublains Mayenne