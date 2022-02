Fête de la Science Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la Science Hendaye, 8 octobre 2022, Hendaye. Fête de la Science Rue des Orangers Esplanade Bidassoa Hendaye

2022-10-08 10:00:00 – 2022-10-08 18:00:00 Rue des Orangers Esplanade Bidassoa

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Cette 5ème édition de la Fête de la science invite le grand public à découvrir la science à travers animations, rencontres et émotions. Dans toutes les disciplines scientifiques, de la physique à la biologie en passant par l’archéologie, la découverte est le moment où les chercheurs touchent du doigt une nouvelle explication, un résultat inédit, une évolution de pensée par rapport aux communications scientifiques publiées jusque-là. C’est bien sûr l’aspiration et le moteur de la recherche : faire progresser la connaissance. Elle s’associe souvent à un sentiment d’exaltation et de joie, mais aussi parfois d’étonnement, d’incompréhension ou de remise en question, quand les résultats obtenus divergent du postulat initialement posé. Ouvert de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00.

Rue des Orangers Esplanade Bidassoa Hendaye

