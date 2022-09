Fête de la science Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert Changement climatique : atténuation et adaptation.

Animations gratuites et sur réservation, avec le Planétarium de la Société Astronomique de Bourgogne.

7 octobre : réservé aux scolaires, ateliers planétarium, rucher, fresque du climat.

8 et 9 octobre : tout public à partir de 8 ans, séances à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, et 17h. Réservation recommandée.

Observation du ciel le samedi 8 à partir de 20h (selon météo).

à l’Ecomusée du Pays de la Cerise.

Contact et réservations : 03 84 49 52 50.

