Fête de la science “Eureka ! l’émotion de la découverte”

2022-10-22 – 2022-10-23

La fête de la science est organisée par la commune de La Roche-Chalais. Le thème choisi étant “Planète Terre”, la Voie Lactée s’impliquera dans ce projet.

Cet événement a pour but de faire découvrir aux écoles, collèges, lycées et au public, différents ateliers et des expériences scientifiques.

Le thème de cette année est : Eureka! l’émotion de la découverte.

Renseignements : 06 80 24 55 53 – 06 82 24 39 98 / lvl.chenaud@sfr.fr

+33 5 53 92 47 00

