Fête de la Science Etouars, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Étouars.

Fête de la Science Etouars 2021-10-09 10:00:00 – 2021-10-09 18:00:00

Étouars Dordogne Étouars

Animations et expérimentations de techniques anciennes de métallurgie:

-fabrication de fer en bas fourneau

-affinage de fonte au four d’affinerie

-atelier de fabrication et de frappe de monnaies

-visite commentée de l’Espace Fer et Forges.

3f3m