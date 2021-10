Villeneuve-d'Ascq Forum des Sciences Nord, Villeneuve-d'Ascq Fête de la Science et Nuit des Bibliothèques au Forum des Sciences Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Le Forum département des Sciences** s’associe à différents partenaires, conférenciers, chercheurs, acteurs culturels… pour la mise en place d’expositions, d’animations, de spectacles, de conférences autour de la thématique de cette édition spéciale « 30 ans » de la Fête de la Science « L’émotion de la découverte ». ————————————- **Consultez le programme complet :** • **sur le site web** : [[https://bit.ly/2WpgclK](https://bit.ly/2WpgclK)](https://bit.ly/2WpgclK) • **format PDF mobile** : [[https://bit.ly/3uq1ZRZ](https://bit.ly/3uq1ZRZ)](https://bit.ly/3uq1ZRZ) • **format PDF A4** : [[https://bit.ly/3CWXQrE](https://bit.ly/3CWXQrE)](https://bit.ly/3CWXQrE) ————————————- **Infos pratiques** • Vendredi 8 octobre de 18h à 19h30 : conférence • Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 14h à 18h • Public : tout public • Entrée gratuite • Lieu : Forum des Sciences – Villeneuve d’Ascq **• Sur réservation : 03 59 73 96 00 • Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans**

