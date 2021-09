Échassières Échassières Allier, Échassières Fête de La Science Échassières Échassières Catégories d’évènement: Allier

Échassières Allier Échassières Randonnée découverte sur le thème des richesses du sous-sol et l’histoire minière du secteur de La Bosse/forêt des Colettes. une randonnée pour petits et grands où l’on s’initiera également à la reconnaissance des roches et des minéraux. wolframines@ccspsl.fr +33 4 70 90 44 99 dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Échassières Autres Lieu Échassières Adresse Ville Échassières lieuville 46.17737#2.96292