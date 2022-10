Fête de la Science Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Catégories d’évènement: Dompierre-les-Ormes

Sane-et-Loire

Fête de la Science Dompierre-les-Ormes, 8 octobre 2022, Dompierre-les-Ormes. Fête de la Science

Lab71 Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes Sane-et-Loire Lieu-dit Le Molard Lab71

2022-10-08 – 2022-10-08

Lieu-dit Le Molard Lab71

Dompierre-les-Ormes

Sane-et-Loire Dompierre-les-Ormes Le Lab71 à l’heure du changement climatique Pour la 31ème édition nationale de la Fête de la Science, le site scientifique du Département de Saône-et-Loire accueille le village des sciences. Il vous propose des animations ludiques, scientifiques et participatives, pour comprendre le phénomène de réchauffement climatique et ses conséquences. Petits et grands, venez manipuler, expérimenter, découvrir, échanger et jouer ! Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dompierre-les-Ormes, Sane-et-Loire Autres Lieu Dompierre-les-Ormes Adresse Dompierre-les-Ormes Sane-et-Loire Lieu-dit Le Molard Lab71 Ville Dompierre-les-Ormes lieuville Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Departement Sane-et-Loire

Fête de la Science Dompierre-les-Ormes 2022-10-08 was last modified: by Fête de la Science Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes 8 octobre 2022 Dompierre-les-Ormes Lab71 Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Dompierre-les-Ormes Sane-et-Loire