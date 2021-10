Faucigny Faucigny 74130, Faucigny ” Fête de la science” dans le réseau Idélire des bibliothèques des 4 Rivières Faucigny Faucigny Catégories d’évènement: 74130

Faucigny

” Fête de la science” dans le réseau Idélire des bibliothèques des 4 Rivières Faucigny, 27 octobre 2021, Faucigny. ” Fête de la science” dans le réseau Idélire des bibliothèques des 4 Rivières 2021-10-27 – 2021-10-27 16:30:00 16:30:00

Faucigny 74130 Faucigny Atelier scientifique pour enfants organisé dans le cadre de la ” Fête de la science” à la bibliothèque de Faucigny. bibliotheques@cc4r.fr +33 4 50 35 55 86 https://bibliotheque.cc4r.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par Môle et Brasses Tourisme

Détails Catégories d’évènement: 74130, Faucigny Autres Lieu Faucigny Adresse Ville Faucigny lieuville 46.07707#6.40756