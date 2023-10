Fête de la science | Dans la tête de Gilgamesh : le voyage fantastique 15 octobre 2023 L’Institut du Monde Arabe Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Live coding d’une création musicale en collaboration avec le laboratoire de Neurosciences Cognitives Computationnelles de l’Ecole Normale Supérieure de Paris.

Le live coding est une forme émergente de création consistant à écrire du code qui produit de la musique en fonction d’algorithmes élaborés en temps réel. Cette technique est employée dans une performance immersive entre sciences, art et histoire qui démontre la citation intemporelle d’Hippocrate : nos plus grandes joies et nos peines les plus profondes proviennent toutes de notre cerveau.

Découvrez la capacité des neurosciences à sonder, modéliser, révéler l’activité cérébrale qui orchestre et prépare les données mentales précédant une action complexe.

C’est l’épopée de Gilgamesh, ses combats, mais aussi les différentes situations d’apprentissage, de perception de l’espace par les héros qui est le fil conducteur de ce spectacle. Grâce à des techniques de transformation en sons de l’activité cérébrale, le public peut entendre les données mesurées, le résultats des algorithmes simulant ces comportements, comme une musique émanant de la tête de Gilgamesh.

Cette performance est divisée en trois parties: La première vous transporte dans le contexte de l’épopée de Gilgamesh. La seconde revit les moments clés du récit, explorant l’activité mentale en jeu, modélisée par des algorithmes et enrichie par des IRM sonores, tout en créant une interaction dynamique avec le public. Enfin, la troisième partie revisite ces étapes pour créer une épopée musicale, « Dans la Tête de Gilgamesh »

Fabrice Guédy, compositeur, directeur musical de l’Atelier des Feuillantines, Etienne Koechlin, directeur du laboratoire de Neurosciences Cognitives Computationnelles (INSERM U960), Armand Ledanois, Ingénieur en mécanique de fluides, Anne Vincent, conférencière, Institut du monde arabe.

Avec le soutien de l’Université PSL

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/fete-de-la-science-dans-la-tete-de-gilgamesh-le-voyage-fantastique

