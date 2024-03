Fête de la science Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, samedi 21 septembre 2024.

Fête de la science Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

En partenariat avec les Archives communales de Cosne et Bruno Bouchard.

Mercredi 9 octobre à 15h Exposition et visite guidée, des montgolfières ou des saucisses ?

Dit comme cela, le thème de cette visite a de quoi intriguer… Quel est le rapport entre des montgolfières et des saucisses ? Si les premières évoquent immédiatement ces aérostats imaginés par les Montgolfier, vous découvrirez qu’en cette fin du 18e s. mouvementée, les deux frères passés à la postérité n’étaient pourtant pas les seuls à conquérir le ciel. Pour les saucisses, l’histoire se déroule à Cosne qui accueille de manière éphémère on le sait peu, l’Ecole nationale d’aérostation dans la Caserne Binot laissée vacante par le 85e de ligne. Les Cosnois, comme au parc d’attraction, profiteront pendant 5 ans de ce spectacle magique pour des terriens voir s’élever dans le ciel d’immenses ballons en forme de saucisses !

Samedi 12 octobre à 15h Atelier de lanterne magique

Oyez, oyez, approchez, venez découvrir la lanterne magique qui a traversé le temps. Nous vous proposons un atelier ouvert à tous, petits et grands, autour de cette boîte d’optique et de ces plaques de verre peintes à la main. Le temps d’un instant, devenez colporteur d’images, en réalisant à votre tour une plaque de verre comme jadis.

Le musée de la Loire profite de la Fête de la science pour mettre en lumière deux thèmes évoqués dans son exposition à la rubrique inventions. Lors d’une visite guidée menée conjointement par le musée et le service des archives, vous découvrirez la folle épopée de la conquête des airs avec les montgolfières puis les dirigeables à Cosne. L’occasion d’accéder à des documents et images d’archives inédites. Vous profiterez enfin d’un atelier autour de la lanterne magique en compagnie du collectionneur passionné Bruno Bouchard. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

