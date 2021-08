Fête de la science : conférence découverte d’un atelier de fabrication de statuettes féminines préhistoriques Brassempouy, 10 octobre 2021, Brassempouy.

Fête de la science : conférence découverte d’un atelier de fabrication de statuettes féminines préhistoriques 2021-10-10 17:00:00 – 2021-10-10 PréhistoSite de Brassempouy 404 Rue du Musée

Brassempouy Landes Brassempouy

EUR Clément PARIS “AMIENS-RENANCOURT 1, Docteur/Chargé d’étude et d’opérations

La fouille du gisement d’Amiens-Renancourt 1 a livré depuis quelques années de nombreuses statuettes féminines qui renouvelle profondément les problématiques sur ces objets emblématiques de la Préhistoire. L’occupation, actuellement en cours de fouille, est datée de 27000 ans avant le présent, et est parfaitement conservée. De nombreuses études permettent aujourd’hui de connaitre le contexte climatique et paléoenvironnementale dans lequel ont évolué les préhistoriques. L’analyse du mobilier récolté précise également les différentes activités qu’ils ont été menées sur le site : taille du silex, chasse et préparation du gibier, etc… La particularité de ce gisement est la mise au jour d’une quinzaine de statuettes féminines sculptées dans des blocs de craie.

+33 5 58 89 21 73

PréhistoSite Brassempouy

dernière mise à jour : 2021-08-25 par Landes Chalosse